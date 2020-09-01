Vali Kaldırım, Adapazarı ilçesinde temaslarda bulundu - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Adapazarı ilçesini ziyaret etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tarafından karşılanan Vali Kaldırım, belediye tarafından müzeye dönüştürülecek olan tarihi Türk Ticaret Bankası binasında incelemelerde bulunarak, proje hakkında bilgi aldı.

Uzun Çarşı'da gezerek esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Kaldırım, vatandaşlarla sohbet edip çocuklarla yakından ilgilendi.

Tarihi Orhan Camisi'nde sona gelinen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Kaldırım, çalışanlara da kolay gelsin temennisinde bulundu.