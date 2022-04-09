Vali Kaldırım, Ferizli'de Roman aileleriyle iftar yaptı - Son Dakika
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Vali Kaldırım, Ferizli'de Roman aileleriyle iftar yaptı

09.04.2022 11:58
Vali Kaldırım, Ferizli'de Roman aileleriyle iftar yaptı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ferizli ilçesinde Roman vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ferizli ilçesinde Roman vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Vali Kaldırım, bir tesiste düzenlenen iftar sonrası Roman vatandaşlarla sohbet etti.

Roman vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra beraberindeki kurum müdürlerine vatandaşların isteklerinin yerine getirilmesi için talimat veren Kaldırım, daha sonra çocuklara hediye verdi.

Roman vatandaşlar da kendilerini iftar programı için teşekkür etti.

İftara, Kaymakam Hasan Balcı ile diğer ilgililer ve Roman vatandaşlar katıldı.

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Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Kaldırım, Ferizli'de Roman aileleriyle iftar yaptı - Son Dakika


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