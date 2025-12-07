Vali Karakaya Sokak Hayvanları Bakımevi\'ni İnceledi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda yapılan kış hazırlıklarını inceledi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Karakaya, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, muayene odaları, laboratuvar, karantina bölümü, post-operasyon odası, mama üretim tesisi ve doğal yaşam alanı bulunan bakımevine gitti.

Birimlerde incelemelerde bulunan Karakaya, hayvanların bakım, beslenme, aşılama ve kısırlaştırma süreçleri ile tesisin işleyişi ve kış döneminde alınan tedbirler hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında mevcut işleyişe ilişkin görevlilerle toplantı yapan Karakaya, sahipsiz hayvanların, vatandaşların güvenliği ve huzuru için bakımevine getirilmesi, burada yürütülen tedavi, rehabilitasyon ve bakım süreçlerini değerlendirdi.

Karakaya'ya Vali Yardımcıları Göksel Yüksel, Alay Yazıcı ve Onur Aykaç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürü Fuat Balık, Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Rehber Altıntaş ve ilgili birim amirleri eşlik etti.