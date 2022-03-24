Vali Karaloğlu, patlamanın olduğu 3. Sanayi Sitesi'nde incelemede bulundu - Son Dakika
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Vali Karaloğlu, patlamanın olduğu 3. Sanayi Sitesi'nde incelemede bulundu

24.03.2022 21:46
Vali Karaloğlu, patlamanın olduğu 3. Sanayi Sitesi'nde incelemede bulundu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ile birlikte sabah saatlerinde patlamanın yaşandığı 5'i ağır 10 kişinin yaralandığı 3. Sanayi Sitesi'nde incelemede bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ile birlikte sabah saatlerinde patlamanın yaşandığı 5'i ağır 10 kişinin yaralandığı 3. Sanayi Sitesi'nde incelemede bulundu.

Esnafları tek tek dolaşan Vali Karaloğlu ve beraberindekiler patlamanın yaşandığı işyerinde incelemede bulunarak patlama hakkında yetkililerden bilgi aldı. Esnaflara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyor, zarar gören esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şehrimizi, ülkemizi bu ve benzeri kazalardan korusun inşallah" dedi. - DİYARBAKIR

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Kayapınar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Karaloğlu, patlamanın olduğu 3. Sanayi Sitesi'nde incelemede bulundu - Son Dakika


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