Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak'tan Gençlere Çağrı

Vali Kaymak'tan Gençlere Çağrı

1 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Aslında büyüklerimizin huzurevinde olmamaları gerekir. Bütün gençlere sesleniyoruz.

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Samsun Valisi Osman Kaymak, "Aslında büyüklerimizin huzurevinde olmamaları gerekir. Bütün gençlere sesleniyoruz. Bir gün hepimiz yaşlanacağız. Lütfen büyüklerimize saygıda kusur etmeyelim, onların gönüllerini alalım" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürlüğü 75. Yıl Bafra Huzurevi'nce 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Belediye Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Günün anlam önemini belirten konuşma huzurevi sakinlerinden İdris Gökçe tarafından yapıldı. Gökçe, "Huzurevi sakinleri olarak sizlerden isteğimiz, özel gün ve haftalarda değil, yılın her gününde hatırlanmaktır. Unutulmamalıdır ki herkes bir gün yaşlanacak" diye konuştu.

Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, buradaki temel amacın yaşlıların bundan sonraki hayatlarını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Kaymakam Ahmet Adanur, yaşlıların her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, "Belki bu haftaları yaparken onların ömürlerine ömür katmak veya ömürlerini uzatmak gibi bir şey gelmez ama yaşamlarının kalitesini arttırabiliriz. Bu anlamda farkındalık oluşturmak için bu haftalar kutlanıyor" diye konuştu.

Vali Osman Kaymak ise sosyal devlet anlamında hükumetin son yıllarda çok büyük değişiklikler yaptığını belirtti. Anayasa'da bütün vatandaşların eşit olduğunu ancak kadınlar, yaşlılar, şehit aileleri ve engelliler konusunda hükumetin pozitif ayrımcılık yapılması konusunda çok ciddi mevzuat değişiklikleri yaptığını kaydeden Kaymak, "Bizim yaşlılarımız yaşlandığı zaman gelecek endişesi yaşamayacak. Sokakta mı kalırım, aç mı kalırım endişesi taşımayacak, huzurla yaşayacak. Cumhurbaşkanımızın çok önemsediği vali ve kaymakamlara özellikle fakir, fukara, yaşlılar ve engelliler konusunda her zaman tembihleri var. Mutlaka onları ihmal etmeyim, onların gönüllerini alın, tek isteğimiz yaşlıların duası. Onun için gayret ediyoruz. Şunu unutmayın ki, derler ya ne doğrarsan elinle o gelir seninle. Bugün sizler de yaşlandığınız zaman hürmet görmek istiyorsanız mutlaka yaşlılarınıza bakınız. Bizim toplumsal geleneğimiz ve kültürümüzde büyüklerimize hizmet önemli bir yer tutar. Aslında büyüklerimizin huzurevinde olmamaları gerekir. Bütün gençlere sesleniyoruz. Bir gün hepimiz yaşlanacağız. Lütfen büyüklerimize saygıda kusur etmeyelim, onların gönüllerini alalım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi ve huzurevi sakinlerinin "Tahta Çanaklar" ve "Cüce Şov" isimli tiyatro gösteri ile program son buldu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:02 Kaynak: İHA

Bafra, Osman Kaymak, Samsun, Güncel
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