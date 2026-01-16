Vali Köşger Adana'dan Ayrıldı - Son Dakika
Vali Köşger Adana'dan Ayrıldı

16.01.2026 20:17
Denizli Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, Adana'dan duygusal bir veda gerçekleştirerek ayrıldı.

Adana Valiliği görevinden Denizli Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, düzenlenen törenin ardından Adana'dan ayrıldı.

Valilik binası önünde düzenlenen törene, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Vali Köşger, burada yaptığı konuşmada, aynı şehirde aynı havayı teneffüs edip birlikte çalıştıklarını söyledi.

Köşger, "Hepinizden Allah razı olsun. Ben Adana'da hiç kimseden incinmeden gidiyorum. İnşallah sizi de incitmemişizdir. Nereye gidersek gidelim, orada bir dostunuz, hemşehriniz, kardeşiniz var, bunu bilesiniz. Her zaman size kapımız, gönlümüz açık. Allah'ınıza gurban." dedi.

Köşger, daha sonra eşi Fatma Köşger ile kentten uğurlandı.

Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, Yerel Yönetim, Politika, Denizli, Valilik, Güncel, Adana, Son Dakika

