Vali Köşger; "Ata\'mızın ziyaretinin taşıdığı tarihî ve manevi değer, nesilden nesle aktarılmaya devam etmektedir"

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Şubat 1931'de Denizli'ye gerçekleştirdiği ziyaretin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Köşger, mesajında Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin kentin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Vali Köşger, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 95. Yıl dönümünü en içten dileklerle kutladığını ifade ederek; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük mücadelelerle kurulan Cumhuriyetimizin kazanımlarını yerinde görmek maksadıyla çıktığı "Büyük Ege Gezisi" kapsamında 4 Şubat 1931 tarihinde şehrimize teşriflerinin 95. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimize teşriflerinin yıl dönümünü, bu yıl da 4 Şubat'ta, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan bu tarihi buluşmanın hatırasını yaşatma bilinciyle idrak etmekteyiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnet duyguları bir kez daha ifade edilmekte; O'nun ilimize gelişinin taşıdığı tarihi ve manevi değer, nesilden nesle aktarılmaya devam etmektedir" dedi.

Denizli Valisi Köşger, 95 yıl önce gerçekleştirdiği ziyaretiyle Denizli'yi onurlandıran ve bıraktığı değerlerle yolu aydınlatan Cumhuriyetin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kıymetli silah arkadaşlarını şükranla sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak bastığı ilk andan itibaren, yürüttüğü mücadelenin en büyük gücünü aziz Türk milletinden almış; her fırsatta sine-i millete dönerek Anadolu'nun iradesini esas almıştır. Bu anlayışın anlamlı bir tezahürü olan Denizli ziyareti, ilimiz için bir gurur günü olarak yaşatılmaktadır. 4 Şubat 1931 Çarşamba günü Atatürk'ü karşılamak üzere, öğretmeninden öğrencisine, memurundan esnafına kadar Denizli halkı İstasyon Caddesi'nde toplanmış; özlem, coşku ve içten bir sevgiyle Gazi'yi bağrına basmıştır. Atatürk'ün şehrimizden ayrılırken dile getirdiği, "Denizli halkının hakkımda gösterdiği hissiyattan duygulandım. Teşekkür ve muhabbetlerimin muhterem halka iletilmesini rica ederim." ifadeleri ise, ilimizin Atatürk'ün gönlünde edindiği yeri, tarihi bir hatıra olarak kayıt altına almıştır. Milli Mücadele yıllarında ilimiz, Kuvay-i Milliye ruhuyla Yunan işgaline karşı düzenlenen protesto mitinglerine ev sahipliği yapmış; gösterdiği kararlı duruşla düşmana karşı direnen şehirlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. O gün gösterilen bu fedakar duruş, bugün de Denizli'nin gelişmiş sanayisi, üretim gücü, ihracat kapasitesi ve girişimci insan kaynağıyla sürdürdüğü kalkınma hamlelerinde hayat bulmaktadır. Denizli, geçmişten aldığı bu ruhla; ekonomide, eğitimde, kültürde ve sosyal hayatta ortaya koyduğu hamlelerle, ülkemizin Atatürk'ün işaret ettiği "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen, üreten ve örnek teşkil eden şehirlerimizden biri olmayı sürdürmektedir. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda bizlere düşen en kutsal görev; tarihimizden miras kalan değerleri titizlikle korumak ve bu değerleri gelecek nesillere daha da güçlendirerek devretmektir. Bizler de bu bilinçle, ülkemizi dünyanın en müreffeh ve en güçlü devletleri arasına taşıma hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 95 yıl önce gerçekleştirdiği ziyaretiyle şehrimizi onurlandıran ve bıraktığı değerlerle yolumuzu aydınlatan Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kıymetli silah arkadaşlarını; vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" - DENİZLİ