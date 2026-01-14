Vali Kumbuzoğlu\'na Veda Töreni

Aksaray'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişi" olarak görevlendirilen Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu için veda töreni düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene, kurum müdürleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, valilik çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlarla görüşen Kumbuzoğlu, vatandaşlardan ve kamu görevlilerinden helallik istedi.

Duygulanan Kumbuzoğlu, şehre vali olarak geldiğini, Aksaraylı olarak döndüğünü söyledi.

İki buçuk yıl kentte görev yaptığını belirten Kumbuzoğlu, "Emin olunki burayı hiç unutmayacağım. Buradaki projelerle ilgili her zaman elimden geleni yapacağım, herkese yardımcı olmaya gayret edeceğim. Sizi seviyorum. Hakkım varsa helal olsun, siz de helal edin. Allah'a emanet olun." dedi.

Öte yandan, "Türkiye Selamlaşıyor" programı kapsamında esnaf ziyareti yapan Selçuklu İlkokulu 3. sınıf öğrencileri de karşılaştıkları Kumbuzoğlu ile vedalaştı.