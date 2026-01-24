Vali Makas, Sevgi Evlerindeki Çocuklarla Buluştu

Düzce(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte sevgi evlerinde yaşayan çocuklarla bir araya geldi. Makas çifti, çocuklara yaklaşımı ve onlarla kurduğu diyalog ile büyük takdir topladı.

Düzce'deki görevine ilk başladığında yaptığı açıklama ile devletin hak edenlere şefkatli ve merhametli kollarını uzatacağını belirten Vali Mehmet Makas, kısa sürede gönüllerde taht kurdu.

Vali Makas, eşi Elif Makas ile birlikte Fehmi Öney Sevgi evini ziyaret etti. Devlet koruması altında sevgi evinde yaşayan çocuklarla bir araya gelen Makas çifti, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara anne baba şefkati gösterdi. Çocuklarla sohbet eden, onları dinleyen Makas çifti çocuklarla kurduğu diyalog ise yüzlerde tebessüm oluşturdu. - DÜZCE