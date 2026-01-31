Vali Makas\'tan Konuralp\'te Güvenlik Denetimi

Düzce Valisi Mehmet Makas, Konuralp bölgesinde yürütülen güvenlik ve asayiş uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla trafik ve jandarma ekiplerinin denetim noktalarını ziyaret etti.

Denetim noktalarında görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mehmet Makas, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına yürütülen uygulamaların aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Özellikle trafik güvenliği, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimlerin önemine dikkat çeken Makas, sahada görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Programı kapsamında Konuralp bölgesindeki esnafları da ziyaret eden Vali Makas, işletme sahipleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Esnaflarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Makas, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti. Vali Makas, ziyaretleri sırasında bölgede bulunan Düzce Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlarla da sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Öğrencilerin ve vatandaşların görüşlerini dinleyen Makas, Konuralp'in hem tarihi hem de sosyal yapısıyla Düzce için önemli bir merkez olduğunu belirterek, bölgenin gelişimine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. - DÜZCE