Vali Makas'tan Konuralp'te Güvenlik Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Vali Makas'tan Konuralp'te Güvenlik Denetimi

Vali Makas\'tan Konuralp\'te Güvenlik Denetimi
31.01.2026 01:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Makas, Konuralp'teki güvenlik uygulamalarını yerinde inceleyerek esnaflarla görüştü.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Konuralp bölgesinde yürütülen güvenlik ve asayiş uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla trafik ve jandarma ekiplerinin denetim noktalarını ziyaret etti.

Denetim noktalarında görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mehmet Makas, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına yürütülen uygulamaların aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Özellikle trafik güvenliği, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimlerin önemine dikkat çeken Makas, sahada görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Programı kapsamında Konuralp bölgesindeki esnafları da ziyaret eden Vali Makas, işletme sahipleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Esnaflarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Makas, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti. Vali Makas, ziyaretleri sırasında bölgede bulunan Düzce Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlarla da sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Öğrencilerin ve vatandaşların görüşlerini dinleyen Makas, Konuralp'in hem tarihi hem de sosyal yapısıyla Düzce için önemli bir merkez olduğunu belirterek, bölgenin gelişimine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Konuralp, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Makas'tan Konuralp'te Güvenlik Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 02:15:48. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Makas'tan Konuralp'te Güvenlik Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.