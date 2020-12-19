Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti - Son Dakika

Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti

19.12.2020 18:40
Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti, System.String[]

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin faaliyetlerine katılarak durdurulan araçlardaki sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin faaliyetlerine katılarak durdurulan araçlardaki sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf olan iş yeri ve esnafları ziyaret eden Vali Masatlı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı devlet-millet el ele verip tedbirlere tam olarak riayet edilmesiyle mücadelenin kazanılacağını belirtti.

Denetimlerde İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı. - AMASYA

Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti
Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti
Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti
Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti
Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti
Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti
Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti

Amasya, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı Sayıştay, İBB'nin annelere verdiği ücretsiz ulaşım kartını mevzuata aykırı buldu Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi Gaziantep'te hastanedeki patlamadan yeni görüntüler! Dehşet anları kamerada Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi
İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor         
18:29
Fenerbahçe, Gaziantep'e konuk oluyor! Erol Bulut, yıldız isimleri kadroya almadı Fenerbahçe, Gaziantep'e konuk oluyor! Erol Bulut, yıldız isimleri kadroya almadı         
17:48
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Ceyhan Belediyesi'ne 'usulsüzlük' operasyonunda detaylar ortaya çıkıyor; rüşvet karşılığı iskan vermişler Ceyhan Belediyesi'ne 'usulsüzlük' operasyonunda detaylar ortaya çıkıyor; rüşvet karşılığı iskan vermişler         
16:39
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz         
14:27
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Ağaç kütüklerini sanat eserine çevirip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor Ağaç kütüklerini sanat eserine çevirip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor         
12:49
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi         
10:53
Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı         
10:04
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 18:50:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei