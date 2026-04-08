Vali Masatlı, Polis Haftası’nda emniyet mensuplarını ağırladı

“POLİSLERİMİZ MİLLETİMİZİN GÜVEN KAYNAĞIDIR”

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz ve emniyet teşkilatı mensuplarını makamında kabul etti. Gerçekleşen ziyarette, emniyet teşkilatının toplum huzuru ve güvenliği açısından üstlendiği kritik rol bir kez daha vurgulandı.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Masatlı, polislerin kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını ifade etti. Emniyet teşkilatının devletin sahadaki en önemli gücü olduğunu belirten Masatlı, polislerin görevlerini yüksek sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini dile getirdi.

POLİS HAFTASI MESAJI: FEDAKÂRLIK VE ÖZVERİ VURGUSU

Vali Masatlı, Polis Haftası dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, Türk Polis Teşkilatı’nın 181 yıllık köklü geçmişine dikkat çekerek, teşkilat mensuplarının her koşulda milletin yanında olduğunu söyledi. Polislerin zorlu şartlar altında görev yaparak toplumun huzur ve güvenliğini sağladığını belirten Masatlı, bu özverili çalışmalarından dolayı tüm emniyet personeline teşekkür etti.

Emniyet teşkilatının milletin güven kaynağı olduğunu vurgulayan Masatlı, görev yapan tüm polislerin Polis Haftası’nı kutlayarak sağlık, başarı ve muvaffakiyet temennisinde bulundu. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun