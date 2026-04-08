Vali Masatlı, Polis Haftası’nda emniyet mensuplarını ağırladı - Son Dakika
Vali Masatlı, Polis Haftası’nda emniyet mensuplarını ağırladı

Vali Masatlı, Polis Haftası’nda emniyet mensuplarını ağırladı
08.04.2026 11:18
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Polis Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürü ve polisleri makamında ağırladı. Polislerin toplum huzuru ve güvenliği için büyük fedakârlıkla görev yaptığını vurgulayan Masatlı, teşkilat mensuplarının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başarı ve sağlık dileklerinde bulundu.

“POLİSLERİMİZ MİLLETİMİZİN GÜVEN KAYNAĞIDIR”

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz ve emniyet teşkilatı mensuplarını makamında kabul etti. Gerçekleşen ziyarette, emniyet teşkilatının toplum huzuru ve güvenliği açısından üstlendiği kritik rol bir kez daha vurgulandı.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Masatlı, polislerin kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını ifade etti. Emniyet teşkilatının devletin sahadaki en önemli gücü olduğunu belirten Masatlı, polislerin görevlerini yüksek sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini dile getirdi.

POLİS HAFTASI MESAJI: FEDAKÂRLIK VE ÖZVERİ VURGUSU

Vali Masatlı, Polis Haftası dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, Türk Polis Teşkilatı’nın 181 yıllık köklü geçmişine dikkat çekerek, teşkilat mensuplarının her koşulda milletin yanında olduğunu söyledi. Polislerin zorlu şartlar altında görev yaparak toplumun huzur ve güvenliğini sağladığını belirten Masatlı, bu özverili çalışmalarından dolayı tüm emniyet personeline teşekkür etti.

Emniyet teşkilatının milletin güven kaynağı olduğunu vurgulayan Masatlı, görev yapan tüm polislerin Polis Haftası’nı kutlayarak sağlık, başarı ve muvaffakiyet temennisinde bulundu. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Son Dakika Valilik Vali Masatlı, Polis Haftası’nda emniyet mensuplarını ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Vali Masatlı, Polis Haftası’nda emniyet mensuplarını ağırladı - Son Dakika
