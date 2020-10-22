Vali Memiş dumlu ceza infaz kurumunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Memiş dumlu ceza infaz kurumunda incelemelerde bulundu
22.10.2020 10:40
Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve protokol ile birlikte geçtiğimiz ay tamamlanan Dumlu 1 ve 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nu gezerek incelemelerde bulundu.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve protokol ile birlikte geçtiğimiz ay tamamlanan Dumlu 1 ve 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nu gezerek incelemelerde bulundu.
İnfaz memuru, teknik ve idari kadroyla birlikte 500 kişinin görev yapacağı Dumlu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarının, 700 dönüm arazi üzerine kurulduğu ve lojmanları ile birlikte 140 milyon 500 bin TL'ye mal olduğu belirtildi. - ERZURUM
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