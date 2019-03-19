Son Dakika Haberleri: Vali Memiş'ten Yaşlılara Ziyaret

Vali Memiş'ten Yaşlılara Ziyaret

1 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Yaşlı Haftası" kapsamında Erzurum'da yaşayan yaşlı bir çiftin evine gerçekleştirdiği ziyarette, "Allah bizlere, sizlere daha iyi hizmet etmeyi nasip etsin.

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Erzurum Valisi Okay Memiş, "Yaşlı Haftası" kapsamında Erzurum'da yaşayan yaşlı bir çiftin evine gerçekleştirdiği ziyarette, "Allah bizlere, sizlere daha iyi hizmet etmeyi nasip etsin." dedi.

Vali Memiş, Yaşlı Haftası etkinlikleri münasebetiyle şehit polis memuru Murat Bayram'ın ebeveynleri Sebiye ve Ahmet Bayram'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette aile ile sohbet eden Vali Memiş, tesbih çekip dua etmekte olan Sebiye Bayram'dan kendilerine dua etmesini istedi.

Memiş, asıl görevlerinin halka hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, "Allah bizlere, sizlere daha iyi hizmet etmeyi nasip etsin." sözlerini kullandı.

Ailenin sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi alan Memiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaşlılarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için devlet kurumlarımız var gücüyle çalışıyor. Onlara hürmet etmek, saygıda kusur etmemek için çaba sarfediyoruz." ifadesini kullandı.

Memiş, şehit anne-babası olmaları hasebiyle kendilerinin dualarının çok daha makbul olacağını belirterek, "Bizlere dua edin. Allah bizleri ahirette şehitlerimize mahcup etmesin. Biz onlara mahcup olmamak için çalışıyoruz." dedi.

Memiş, ziyaret sırasında Sebiye Bayram'a çiçek taksim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:37 Kaynak: AA

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