Vali Memiş, Uzundere'de İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberindeki kamu kurum ve kuruluş müdürleriyle Uzundere ilçesinde incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberindeki kamu kurum ve kuruluş müdürleriyle Uzundere ilçesinde incelemelerde bulundu.



Erzurum'un Uzundere ilçesi yakınlarındaki Tortum Şelalesi'ni besleyen Tortum Gölü'nün kenarına KUDAKA tarafından yaptırılan seyir terasını gezen Vali Okay Memiş, terasın yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geleceğini söyledi.



Daha sonra Çağlayan Köyünde faaliyet gösteren Gözlemeci Hanım Abla adlı işyerini ziyaret eden Vali Okay Memiş, işletme sahibi Hanım Güngör'ün İngilizce öğrenmek istediğini belirtmesi üzerine kendisine kurs desteği vereceğini söyledi.



Vali Okay Memiş, Uzundere İlçesine bağlı Şelale İlkokulunu da ziyaret ederek öğrencilerle basketbol oynadı. Vali Memiş burada çocuklara BB. Erzurumspor forması hediye edeceği sözünü verdi.



Altınçanak Köyünde DAP idaresinin destekleriyle kurulan seralarda da incelemelerde bulunan Vali Memiş, çalışmanın örnek bir proje olduğunu belirterek sera sayısının arttırılması yönünde talimat verdi.



Vali Okay Memiş, Uzundere ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle kurulan ve yöre kadınlarınca işletilen Uzundere Çiçek Serasını da gezerek yöresel ürünlerden tattı. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Galatasaray'da Fatih Terim, Muslera'dan Memnun Değil

BTS'den Gebze-Halkalı Hattı Uyarısı: Hayati Derecede Eksiklikler Var

Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz

Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı