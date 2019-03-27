Son Dakika Haberleri: Vali Meral'e Ziyaretler

Vali Meral'e Ziyaretler

1 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Karaman Genç Girişimciler İcra Kurulu heyetini kabul etti.

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Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Karaman Genç Girişimciler İcra Kurulu heyetini kabul etti.


Meral, makamında kabul ettiği ziyaretçilerine yaptığı konuşmada, ülkenin genç bir nüfusa sahip olduğunu anımsattı.

Ülkede her alanda bugünkü konumundan daha ileri seviyelere taşımak için sahip olunan genç dinamiğin girişimcilik ruhuna ve heyecanına ihtiyaç duyulduğunu belirten Meral, gençlerin bu hissiyat içerisinde her alanda başarılı olmaları için gereken her türlü desteği vereceklerini söyledi.

İcra Kurulu Başkanı Emre Öztoprak da Vali Meral'e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, Karaman Sanayi Ticaret Odası Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Karaman Genç Girişimciler Kurulu'nun kurumsal yapısı, faaliyetleri ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:00 Kaynak: AA

Karaman, Genç, Güncel
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