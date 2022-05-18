Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'dan törenle uğurlandı - Son Dakika
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Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'dan törenle uğurlandı

18.05.2022 12:29
Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'dan törenle uğurlandı

Kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Vali Münir Karaloğlu, düzenlenen törenin ardından Diyarbakır'dan ayrıldı.

Kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Vali Münir Karaloğlu, düzenlenen törenin ardından Diyarbakır'dan ayrıldı.

Vali Karaloğlu, Valilikte düzenlenen programda, il protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar ve kent sakinleriyle vedalaştı.

Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, kabul salonunda kendilerini uğurlamaya gelenlerle görüştü, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Valilik bahçesinde bekleyen Diyarbakırlılarla görüşen Karaloğlu, onlarla da vedalaştı, helallik istedi.

Kent sakinleri Karaloğlu'na sevgi gösterisinde bulundu, zılgıtlar eşliğinde "Diyarbakır seninle gurur duyuyor" sloganı attı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

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