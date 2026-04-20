Vali Naci Aktaş’tan mühimmat birliklerine ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, kentteki askeri birliklere yönelik ziyaret programı kapsamında 4’üncü Mühimmat Bölge Komutanlığı, 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı ve Şehit Mete Saraç Kışlası’nda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Aktaş, askeri personelle de bir araya geldi.

MÜHİMMAT BİRLİKLERİNDE DETAYLI İNCELEME

Vali Aktaş, ziyaret kapsamında 4’üncü Mühimmat Bölge Komutanlığı ve 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı’nda yürütülen çalışmalar hakkında Müht. Alb. Alper Koç’tan bilgi aldı. Birliklerin görev alanları, operasyonel faaliyetleri ve güvenlik süreçleri üzerine yapılan değerlendirmelerde, mevcut çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. Aktaş, askeri personelin görevlerini başarıyla yerine getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ŞEHİTLİK ANITI’NDA DUYGUSAL ANLAR

Ziyaret programı kapsamında Şehit Mete Saraç Kışlası’nda bulunan Şehitlik Anıtı’nı da ziyaret eden Vali Aktaş, 5 Eylül 2012’de yaşanan elim olayda şehit düşen 25 asker başta olmak üzere tüm şehitler için dua etti. Anıtta incelemelerde bulunan Aktaş, şehitlerin hatırasının daima yaşatılacağını ifade etti.

ŞEHİTLERE RAHMET VE VEFA MESAJI

Vali Aktaş, ziyaretin sonunda yaptığı değerlendirmede, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Program, birliklerdeki incelemelerin ardından sona erdi.

Haber: Faruk Kılınç