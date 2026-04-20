Vali Naci Aktaş’tan mühimmat birliklerine ziyaret

Vali Naci Aktaş’tan mühimmat birliklerine ziyaret
20.04.2026 17:09
Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, mühimmat birliklerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında Şehitlik Anıtı’nı da ziyaret eden Aktaş, şehitler için dua etti.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, kentteki askeri birliklere yönelik ziyaret programı kapsamında 4’üncü Mühimmat Bölge Komutanlığı, 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı ve Şehit Mete Saraç Kışlası’nda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Aktaş, askeri personelle de bir araya geldi.

MÜHİMMAT BİRLİKLERİNDE DETAYLI İNCELEME

Vali Aktaş, ziyaret kapsamında 4’üncü Mühimmat Bölge Komutanlığı ve 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı’nda yürütülen çalışmalar hakkında Müht. Alb. Alper Koç’tan bilgi aldı. Birliklerin görev alanları, operasyonel faaliyetleri ve güvenlik süreçleri üzerine yapılan değerlendirmelerde, mevcut çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. Aktaş, askeri personelin görevlerini başarıyla yerine getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ŞEHİTLİK ANITI’NDA DUYGUSAL ANLAR

Ziyaret programı kapsamında Şehit Mete Saraç Kışlası’nda bulunan Şehitlik Anıtı’nı da ziyaret eden Vali Aktaş, 5 Eylül 2012’de yaşanan elim olayda şehit düşen 25 asker başta olmak üzere tüm şehitler için dua etti. Anıtta incelemelerde bulunan Aktaş, şehitlerin hatırasının daima yaşatılacağını ifade etti.

ŞEHİTLERE RAHMET VE VEFA MESAJI

Vali Aktaş, ziyaretin sonunda yaptığı değerlendirmede, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Program, birliklerdeki incelemelerin ardından sona erdi.

Haber: Faruk Kılınç

Son Dakika Afyon Vali Naci Aktaş’tan mühimmat birliklerine ziyaret - Son Dakika

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

17:50
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
SON DAKİKA: Vali Naci Aktaş’tan mühimmat birliklerine ziyaret - Son Dakika
