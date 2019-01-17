Son Dakika Haberleri: Vali Nayir'den Başkan Öztürk'e İade-i Ziyaret

Vali Nayir'den Başkan Öztürk'e İade-i Ziyaret

1 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e iade-i ziyarette bulundu.

Vali Nayir'den Başkan Öztürk'e İade-i Ziyaret, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e iade-i ziyarette bulundu.

Sakarya Valisi olarak göreve başlayan Ahmet Hamdi Nayir Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e iade-i ziyarette bulundu. Vali Nayir belediye binasını gezerek belediye personeli ile selamlaştı. Daha sonra Başkan Öztürk'ün makamına geçen Vali Nayir, belediye çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında Başkan Öztürk'ten bilgi aldı. Başkan Öztürk'ü çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Nayir vatandaşa en iyi hizmeti vermek için hep birlikte çalışacaklarını belirterek misafirperverliklerinden dolayı Başkan Öztürk'e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öztürk ise, "Sayın Valimiz Ahmet Hamdi Nayir Bey'e gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Görevinin tekrardan hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum "diyerek ziyaretlerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:15 Kaynak: İHA

Erenler, Cavit Öztürk, Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Yaşam
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