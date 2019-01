Vali Öksüz, Boğatepe'de İncelemelerde Bulundu

Kars Valisi Türker, Öksüz, 3 bin 200 rakımlı Boğatepe köyünde Mandıra ve Peynir Müzesi'nde bir takım incelemelerde bulundu.

Kars Valisi Türker, Öksüz, 3 bin 200 rakımlı Boğatepe köyünde Mandıra ve Peynir Müzesi'nde bir takım incelemelerde bulundu.



Vali Türker Öksüz, Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ile birlikte geldiği Boğatepe'de Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu'nun evinde organik kahvaltı yaptı. Ardından Peynir Üretim Merkezi'nde kaşar peynirinin yapılışı hakkında Koçulu'dan bilgi aldı.



Daha sonra buradan Peynir Müzesi'ne geçen Vali Türker Öksüz, bir süre müzeyi gezdi. Müzede yer alan alet ve peynir yapımında kullanılan malzemeleri İlhan Koçulu, Vali Türker Öksüz'e anlattı.



Peynir Müzesi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Türker Öksüz, "Tabi Kars marka bir kent, en önemli ürünü, en önemli katma değer yaratan ürün şüphesiz peyniri, peynirin yapılışı, peynirin hikayesi, bir mandırada incelemede bulunduk. Gördüklerimden çok etkilendim. Çok mutlu oldum. Bizim, ülkemizin ve ilimizin kalkınması için kesinlikle üretmeyi asla bırakmamız lazım. Üretmemiz lazım. Bu köy de bunu başarmış. Burası bir model köy, bu modeli yaygınlaştırmamız lazım" dedi.



Üretici gücü her tarafa yaymak gerektiğine dikkat çeken Vali Öksüz, "Bu üretici gücü her taraf yaymak lazım. Bu üretici gücü her taraf yayarsak, katma değerimiz şüphesiz artacak. İlimizi zenginleştireceğiz. Refahımızı artıracağız. Peynirimizin marka olma lazım. Bu kadar kaliteli bir üretim yapıyoruz köylerimizde, biz onu yakından gördük. Bu kaliteli ürünümüzü bütün dünya aranılan, bilinen bir marka haline getirmemiz lazım. Bu hepimizin görevi inşallah el birliğiyle buradaki üreticilerimiz, derneğimiz, çiftçilerimiz, köylülerimiz, bu alanda faaliyet gösteren bütün derneklerimiz birlikte buna uğraşmamız lazım. Bunun için gayret etmemiz lazım. Biz bunun inşallah öncülüğünü yapmak istiyoruz. Hep birlikte bu markayı yaparasak, bu köylerin saysını da artırırsak, hem ilimizin kalkınmasına hizmet edeceğiz. Hemde ülkemizin kalkınmasına hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.



Öte yandan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği bünyesinde kurulan bitki kurutma atölyesinde işlenerek kurutulan bitkiler, yöre halkına şifa dağıtıyor. Bölgedeki yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Dernek, aynı zamanda, çiftçi eğitimi yapılması, kadınlara yönelik çeşitli mesleki eğitimlerin yürütülmesi, bölgenin somut olmayan kültürel mirasının ortaya çıkartılması, bu mirasın görünür hale getirilip tanıtılması, yöre köylüsüne farklı sağlık eğitimleri verilmesi ve bölgede yaşam kalitesinin arttırılması konularında hizmetler veriyor.



Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler, daha sonra Boğatepe Köyü'nden ayrıldı. - KARS

