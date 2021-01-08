Vali Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanını makamında kabul etti - Son Dakika

Vali Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanını makamında kabul etti
08.01.2021 00:34
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ı makamında ağırladı.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ı makamında ağırladı.
Ziyarete 8. Kolordu Komutanıyla beraber, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Tatvan 10. Komando Tugayı Komutan Vekili Albay Hüseyin Deniz'de katıldı.
Ziyaret esnasında bölgede yürütülen askeri faaliyetler ve terör konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.
8. Kolordu Komutanı ve beraberindekiler ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirirken, Vali Oktay Çağatay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİTLİS
Son Dakika Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre Kartal'ı transfer etti Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Son Dakika: Trump'ın kabinesinden ilk istifa! Ulaştırma Bakanı Elaine Chao görevini bıraktı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak