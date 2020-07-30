Vali Özkan'dan bayram öncesi Covid-19 uyarısı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşları Korona Virüs (Covid-19) tehlikesine karşı uyardı.

Vali Mehmet Özkan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyardı. Vali Özkan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı süresince maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini elden bırakmayalım. Korona Virüs salgını nedeniyle el öpme, sarılma gibi bayramlaşma ritüellerinin yapılmaması kendi sağlımız ve sevdiklerimizin sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle siz Tuncelili hemşehrilerimin bayramını kutluyor, sağlık huzur ve esenlik dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum" dedi. - TUNCELİ