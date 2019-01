Vali Pehlivan: "Çalışmalarımızda Vatandaşlarımızın Şeklen Değil Gönülden Teşekkürlerini Almalıyız"

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun , İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile birim amirleri katıldı.Vali Pehlivan toplantıda birim müdürlerinden kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetler ile kurum içi çalışmaların hızlı, verimli ve en etkin bir şekilde yerine getirilmesine ilişkin beklentilerini dile getirdi. Kamu hizmetlerine yönelik iş ve işlemlerin yakın takibinin bizzat birim amirleri tarafından sağlanması gerektiğini ifade eden Vali Pehlivan, bu konuda azami hassasiyet gösterilmesini istedi. Birimlerden bir yıllık çalışmalarına ilişkin faaliyet raporları hazırlamalarını isteyen Vali Pehlivan, her kamu hizmet kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi konusunda kurumların performans sonuçlarının bu raporlara istinaden değerlendirileceğini belirtti.Vali Pehlivan, vatandaşların kamu kurumlarından memnun olarak ayrılmalarının kendilerini de memnun ve mutlu ettiğini kaydederek "Kurumlarımızı sürekli olarak ziyaret ederek incelemelerde bulunuyoruz. Bu ziyaretlerimize bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz kurumlarımızda vatandaş memnuniyetini görmek bizleri de mutlu ediyor. Kış mevsimi dolayısıyla uzak köylerden gelen ve merkezde iş ve işlemleri olan vatandaşlarımızın bu durumlarını göz önünde bulundurarak kamu hizmetlerinde her hangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın işlemlerini bir an evvel yapıp, onların kamu kurumlarından memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamak hepimizin görevi. Sunduğumuz hizmetlerde vatandaşlarımızın şeklen değil, gönülden teşekkürlerini, içten dualarını almalıyız. Bütün kamu personelimizin çalışmalarını bu anlayışla gerçekleştirdiklerine inanıyor, öyle olmasını bekliyoruz" dedi.Kamu personelinin kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı tutum içinde olmaları gerektiğinden bahseden Vali Pehlivan, "Günlük iş ve işlemler içerisinde rutin olarak tabir ettiğimiz hizmetlerin kesinlikle bekletilmesi söz konusu olmamalı. Kamu personelimiz her anlamda görevine hakim olmalı. Görevinin gereklerini en iyi şekilde, yerinde ve zamanında yerine getirebilmeli. Görev alanıyla ilgili kanun, yönetmelik, genelge gibi ilgili mevzuatı takip ederek kendini güncellemelisin. Atalarımızın dediği gibi; 'Bilmemek değil öğrenmemek ayıp.' düsturuyla hareket edilmelidir. Her bir kamu personelimizin başarılı veya başarısız hizmet sunumu İlimizin kamu hizmetlerindeki genel performans seviyesini doğrudan etkileyen bir durumdur. Hedef elbetteki her geçen gün daha iyi, daha kaliteli hizmet sunmaktır. Bu bağlamda, vatandaşlarımızın taleplerini, işlemlerini mütebessim bir yaklaşımla ve sonuç odaklı bir anlayış ile yerine getirmeliyiz" şeklinde konuştu.Vali Pehlivan kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek sağlıklı iletişimin devamlılığının sağlanmasını istedi. Yatırımcı kuruluşların çalışma takvimine göre hazırlıklarını tamamlamaları için talimat veren Vali Pehlivan ilerleyen süreçte kurumlar bazında 2019 yılı için öngörülen yatırımların etraflıca değerlendirileceğini söyledi.Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti:"Karayolları, Devlet Su İşleri , gibi büyük ölçekli yatırımları olan bölge kurumlarımızla geçen yıl olduğu gibi bire bir toplantılar yaparak devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmeler yapacağız. Ödenek imkanları ölçüsünde inşallah öncelikle devam eden yatırımların tamamlanması sağlanacak, ihtiyaç duyulan yeni yatırımlar için hazırlıklar yapılacaktır. Kurum amirlerimiz, 2019 yılı içerisinde kurumları bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar için takip dosyaları oluşturacak ve mütemadiyen bilgileri güncelleyecek, süreçleri yakından takip edecektir. 2019 yılının hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyor, bütün kamu personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."Toplantı çeşitli konularda yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bilgi alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - BAYBURT