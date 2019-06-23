Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, Demirözü Barajı sulama sahasında incelemelerde bulundu
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Vali Pehlivan, Demirözü Barajı sulama sahasında incelemelerde bulundu

1 saat önce

Vali Ali Hamza Pehlivan, Demirözü ilçesine bağlı Yazıbaşı köyüne yaptığı ziyaretin ardından Demirözü Barajı sulama sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Demirözü Barajı sulama sahasında incelemelerde bulundu, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan, Demirözü ilçesine bağlı Yazıbaşı köyüne yaptığı ziyaretin ardından Demirözü Barajı sulama sahasında incelemelerde bulundu.

Sulama projesinin tam kapasite devreye girmesiyle 11 hektar tarım arazisinin sulanabilir hale geleceği projede 3 bin 400 hektar alan sulamaya açıldı. Proje kapsamda sulamaya açılan alanları dolaşan Vali Pehlivan, Devlet Su İşleri 225. Şube Müdürü Recep Ergen'den bilgiler aldı.

Çiftçilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi için Devlet Su İşleri ve yüklenici firma yetkililerine talimat veren ve çalışmaların azami titizlikle yerine getirilmesini isteyen Vali Pehlivan, kendisine eşlik eden Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Genel Meclis Üyeleri Birol Keskinoğlu ile Ahmet Nebil Aydın'la değerlendirmelerde bulundu. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:26 Kaynak: İHA
Devlet Su İşleri, Yazıbaşı, Hamza Pehlivan, Demirözü, Güncel
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