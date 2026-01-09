Vali Şahin'den Gazetecilere Kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Şahin'den Gazetecilere Kutlama

09.01.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valisi Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını kutladı, etik haberciliğe vurgu yaptı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getiren, ilkeli ve etik habercilik anlayışını benimseyen tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş basın mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bilgiye erişimin hızlandığı günümüz dünyasında, doğru ve güvenilir haberciliğin her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Şahin, bu süreçte basın mensuplarının, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve kamuoyunun sağlıklı biçimde bilgilendirilmesi noktasında önemli bir görev üstlenirken, toplumsal huzurun korunmasına ve ortak aklın güçlenmesine de katkı sunduğunu vurguladı.

Basın meslek ilkelerine bağlılık, etik değerler ve tarafsızlık anlayışıyla yürütülen yayıncılık faaliyetinin toplumsal güven duygusunu güçlendirdiğini ve vatandaşların doğru bilgiye erişimini sağladığını ifade eden Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluk bilinci, demokratik toplum düzeninin sağlıklı işleyişi açısından vazgeçilmezdir. Kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getiren, ilkeli ve etik habercilik anlayışını benimseyen tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş basın mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Güncel, Kültür, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şahin'den Gazetecilere Kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:04
Süper Kupa finalinin saati değişebilir
Süper Kupa finalinin saati değişebilir
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:44
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı Verdiği para öyle böyle değil
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:09:41. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Şahin'den Gazetecilere Kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.