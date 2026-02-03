Vali Şahin TSYD Yönetimi ile Bir Araya Geldi

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi ile bir araya geldi.

TSYD Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Şahin'i makamında ziyaret etti.

Vali Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyen Kılıç, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi sundu.

Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.