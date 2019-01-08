Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Vali Şentürk'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri

14 dakika önce

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Vali Şentürk'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri, System.String[]
Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Vali Şentürk, ilk olarak 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bulut'u kabulünde, bir süre sohbet ederek, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Taş'ı kabul eden Vali Şentürk, yeni görevinde başarı dileyen Prof. Dr. Taş'a teşekkür etti.

Prof. Dr. Taş da yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, üniversitenin bilimsel çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:01 Kaynak: İHA

Bilecik, Jandarma, Necati Şentürk, Yaşam
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