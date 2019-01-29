Vali Şentürk'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, hayırlı olsun ziyaretlerini makamında kabul etmeye devam ediyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, hayırlı olsun ziyaretlerini makamında kabul etmeye devam ediyor.



Vali Şentürk, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk ve yönetim kurulu üyeleri ile Bilecik'in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden'i makamında kabul etti. Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna da Vali Şentürk'e ziyarette bulunarak, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Vali Şentürk, kabullerinde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK

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