Vali Şentürk Salgın Denetim Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilen İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleriyle bir araya geldi.

Gençlik Merkezi binasında oluşturulan merkezi ziyaretinde ekiplerden bilgi alan Şentürk, yaptığı açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Ekiplerin titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Denetim ekipleri, 112, 155, 156 veya HES uygulaması üzerinden kendilerine ulaşan ihbar ve şikayet konularının yanı sıra iş yeri veya mahallelerde aykırılık tespiti durumunda gerekli tutanaklarını tutuyor. Yapılan denetimlerde iş yerlerimizin kurallara riayet ettiklerini gözlemliyoruz. Amacımız, denetimlerde vatandaşımızın ve esnafımızın kendi sağlıkları için yapıldığını hissettirmek. Denetimlerde ceza yazmak değil amacımız, tabi kurallara uymayanlara da hoşgörülü davranamayız ve cezai müeyyideyi uygulayacağız. Hep birlikte salgınla mücadelemize devam edeceğiz."

60 personelinin görev aldığı denetimler kapsamında, 4 ayda 731 ihbar ve şikayet değerlendirildiği bildirildi.