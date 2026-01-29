Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Emekli Albay Mustafa Kemal Aksoy'u kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aksoy ziyarette vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Aksoy'a çalışmalarında başarı diledi.
Son Dakika › Güncel › Vali Sezer, Emekli Albay Aksoy'u Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?