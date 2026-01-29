Vali Sezer, engelli gencin iş sevincini kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, engelli gencin iş sevincini paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak atanan Rahman Ucuzlar'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Rahman ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Sezer, göreve başlaması vesilesiyle genci tebrik ederek, başarı diledi.

Vali Sezer, Rahman'ın azmi ve çalışkanlığıyla örnek bir başarı hikayesine imza attığını kaydetti.