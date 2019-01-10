Vali Soytürk Gazetecileri Kabul Etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.



Vali Soytürk, 10 Ocak çalışan gazeteciler ile İdareciler günün aynı tarihe geldiğini ifade ederek, "Hem sizin hemde idarece arkadaşlarımızın günlerini kutluyorum. Malum olduğu üzere Kilis'te göreve başlayalı 2 ay gibi bir süre oldu. Bu süre zarfında dışarıdan gelen bir yönetici olarak, Kilis'in sorunlarını, şehrin genel yapısının fotoğrafını çekme imkanı buldum. Kilis devletine bağlı, kamu görevlilerine saygılı Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir. Hemde nüfusunda fazla Suriyeli olmasına karşın, olayların az olması bu şehrin yaşanabilir olduğunu gösteriyor. Kilis'te 3 bin 666 esnafımız, bin 500 civarında da Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı esnafımız var. Esnafların büyük bölümü küçük esnaf, basit usulde faaliyet gösteriyor. Bin 200 civarında da Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçi var. Tüm bu gerçek verileri alarak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Esnafımızdan Suriyelilerin kayıtsız çalıştığı, Bağkur, vergi ödemediği gibi yakınmalar var. Bu sorunu tüm kurum ve kuruluşlar ile bilgilerini aldım. Suriyelilerin iş yerlerinin bir bölümü Kilisli vatandaşların üzerine, bir kısmı ise iş yerleri kendi üzerlerine hatta Bağkur ödeyenlerde var. Kayıtsız olanlarda olabilir. Kilisli esnaf hangi koşulda çalışıyorsa, Suriyelilerde aynı yükümlülüğü göstermek zorundadır. İş yeri açma ruhsatı yoksa tabi ki alacaklar. Gerekli talimatları verdim. Bu işin takipçisi olacağım" dedi.



Vali Soytürk, Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesinde devletin ciddi çalışmalar yaptığına bizzat göreve başladığı günden beri şahit olduğunu ifade ederek, "Fırat Kalkanı bölgesine Kilisli esnafın ticaret yapması için neler yapabiliriz, bunun üzerine çalışıyorum. Sınır Ticaret Merkezi farklı bir olay, bu ülkemizde 4 yerde uygulanıyor. Bunun amacı kısa şudur. 'İlin ihtiyacı ne kadar ürünsü bakanlar kurulu tarafından belirleniyor. Sonra oradan buraya getiriliyor. Aynı yöntemle buradan oraya gidiyor' Sınır Ticaret Merkezinden ilimize çok fazla fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Tüm esnafımızın ticaret yapması para kazanması gerekiyor. Tabii ki bu sadece benim yetkimde olan bir şey değil, tüm kurum ve kuruluşlar, esnaf odaları ile birlikte çalışarak, bir model ortaya çıkarıp, ilgili bakanlıkların da onayı ile yapılması gerekiyor. Ticaret karşılıklı olması gerekiyor. Orda tarımsal ürün var ise şartlarda uygunsa oradan alınır, Kilis'ten de oranın ihtiyacı olan gıda, temel ihtiyaç malzemeleri satılabilir. Böyle bir model üzerinde çalışıyoruz. Toplumun bütün katmanları ve esnaf ve ticaret erbabının görüşünü alıyorum. Tüm esnafımızın yararlanması için bir proje uygulamayı planlıyorum" diye konuştu.



Vali Soytürk, Polateli-Şahinbey OSB ile ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini, elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini, zamana ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. - KİLİS

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi

RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi

Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu