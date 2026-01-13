Vali Soytürk, NKÜ'yü Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Gökhan Saygı'yı ziyaret etti.

Saygı, üniversitede devam eden çalışmalarla ilgili Soytürk'e bilgi verdi.

Ardından Vali Soytürk, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin'le bir araya geldi.

Soytürk, Keskin ve öğretim görevlileri ile bir süre sohbet etti.