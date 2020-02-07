Vali Soytürk'ten Kore Gazisine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Soytürk'ten Kore Gazisine ziyaret - Son Dakika

Vali Soytürk'ten Kore Gazisine ziyaret

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kore Gazisi Ahmet Kılınç'ı evinde ziyaret etti.

Vali Soytürk'ten Kore Gazisine ziyaret, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kore Gazisi Ahmet Kılınç'ı evinde ziyaret etti.


Göreve başladığı günden itibaren şehit aileleri, Kore, Kıbrıs, terör gazileri ile roketli saldırı sonucu yaralananları ziyaret ederek sorunları ile yakından ilgilenen Vali Soytürk'ün son olarak, eşi Nurdan Soytürk, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik ile birlikte Polateli ilçesine bağlı Belenözü (Ravanda) köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Kılınç'ı evinde ziyaret etti. Kilis'te yaşayan 2 Kore gazisinden biri olan Kore Gazisi Ahmet Kılınç, Kore'de yaşadıklarını Vali Soytürk'e anlattı. Kore Gazisi Kılınç, nüfus kayıtlarına göre 90 yaşında olduğunu gerçek yaşının 100 olduğunu ifade ederek, kendisini ziyaret eden Vali Soytürk'e teşekkür ettiğini söyledi.


Vali Soytürk, daha sonra Kıbrıs Gazisi Resul Durna'yı evinde ziyaret ederek, hal hatır sordukta sonra bir süre sohbet etti. Daha sonra Belenözü İlkokulu da ziyaret eden Vali Soytürk, öğrenciler ile bir araya geldi. Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İlçedeki eğitim ve yatırımlar konusunda Vali Soytürk'e bilgi verdi. - KİLİS

Ahmet Kılınç, Kıbrıs, Kilis, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rumların Türk topraklarını ihlali gerginliğe neden oldu
İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:51:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Soytürk'ten Kore Gazisine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]