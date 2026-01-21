Vali Soytürk'ün Ziyaretleri

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Basın İlan Kurumu Müdürü Ökkeş Buğra Atılgan'ı ziyaret etti.
Soytürk ve Atılgan bir süre görüştü.
Ziyarette Atılgan, Vali Soytürk'e kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
-Vali Soytürk'e ziyaret
Eski Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Kaya ve Soytürk makamda bir süre sohbet etti.
Vali Soytürk, ziyaret için Kaya'ya teşekkür etti.
-Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer'e ziyaret
Tekirdağ Valiliği Roman Koordinatörü Süleyman Karatepe, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.
Karatepe ve Tunçer, makamda bir süre görüştü.
Tunçer, ziyaret için Karatepe'ye teşekkür etti.
