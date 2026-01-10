Vali Sözer\'den Gazetecilere Övgü

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Bilecik'te bir restoranda düzenlenen programda Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basının önemine değindi. Sözer, gazetecilerin çoğu zaman zor şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayarak, "Basın demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin toplumun sağlıklı bilgiye ulaşmasında hayati bir rol üstleniyor. Gazeteciler kamu ile devlet arasında güçlü bir köprü vazifesi görüyor" dedi. - BİLECİK