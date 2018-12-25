Son Dakika Haberleri: Vali Taşbilek'ten Aa'ya Ziyaret

Vali Taşbilek'ten Aa'ya Ziyaret

35 dakika önce

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansı (AA) Gümüşhane Bürosu'nu ziyaret etti.

Vali Taşbilek'ten Aa'ya Ziyaret, System.String[]
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansı (AA) Gümüşhane Bürosu'nu ziyaret etti.

Vali Taşbilek, ziyarette AA çalışanlarından haber üretim süreçleri ve kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Taşbilek, AA'nın Türk medyasında çok özel bir yeri olduğuna işaret ederek, "Bizlerle vatandaş arasında bağı kuran medya çok önemli. Sizleri ve çalışmalarınızı önemsiyoruz. Kentte ofisinizin olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Taşbilek, bir süre sohbetin ardından çalışanlara kolaylıklar dileyerek ofisten ayrıldı.

Ziyarette Taşbilek'e Gümüşhane Valiliği Basın Müdürü Engin Doğru da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:07 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Gümüşhane, Güncel
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