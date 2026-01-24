Vali Turan, 71 Yıllık Çifti Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan ve eşi Nihal Turan ile İnece beldesinde yaşayan ve 71 yıldır evli olan Hasan (91) ve Ayşe (90) Kalyoncu çiftçini ziyaret etti.

Çift ile sohbet eden Turan, ailenin isteklerini dinledi.

Aile birliğinin, sevgi ve vefanın toplumdaki önemini vurgulayan Turan, 71 yıldır evli olan Kalyoncu çiftçini tebrik etti.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile İnece Belediye Başkanı İlhan Arı da bulundu.