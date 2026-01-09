Vali Turan'dan AA'ya Ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.
Turan, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve bu çalışmaları çok kıymetli bulduğunu söyledi.
Kırklareli'nde görev yapan AA muhabirleri Özgün Tiran ve Ufuk Ertop başta olmak üzere kurumun tüm çalışanlarına başarılar dileyen Turan, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
