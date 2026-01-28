Vali Turan Eczacılar Odası Başkanı'nı kabul etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Eczacılar Odası Başkanı Nedim Bayraktaroğlu'nu makamında kabul etti.
Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayraktaroğlu'na çalışmalarında başarı diledi.
Bayraktaroğlu da oda çalışmaları hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.
Ziyarette Eczacılar Odası Başkanlığı yönetim kurulu üyeleride yer aldı.
İl Encümeni toplandı
Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
