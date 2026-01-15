Vali Varol'dan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Vali Varol'dan Gazeteciler Günü Mesajı

15.01.2026 13:36
Adıyaman Valisi Osman Varol, gazetecilere ildeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle buluşan Varol, ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremlerde ağır hasar alan ilin yeniden ayağıya kalkması için basının önemine vurgu yapan Vali Varol, güzel projelerde beraber yer alacaklarının vurgusunu yaptı.

Kaynak: AA

