Vali Varol, Suluova Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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Vali Varol, Suluova Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını inceledi
6 saat önce
Amasya Valisi Osman Varol, Suluova'da Vefa Sosyal Destek Grubu ofisini ziyaret etti.
Amasya Valisi Osman Varol, Suluova'da Vefa Sosyal Destek Grubu ofisini ziyaret etti.
Varol, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmamaları için temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sürdürülen faaliyetler konusunda, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz'dan bilgi aldı.
Varol, uyarıları dikkat ederek evlerinde kalan vatandaşların taleplerinin hassasiyetle yerine getirildiğini söyledi.
Ziyarette, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:34 Kaynak: AA
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