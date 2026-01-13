Vali Varol, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Vali Varol, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Vali Varol, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
13.01.2026 16:18
Adıyaman Valisi Osman Varol, 2025 yılına damga vuran fotoğrafları oyladı ve katılımda bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Varol, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafına oy veren Varol, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatan" fotoğrafını seçen Varol, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" karesini oyladı. Varol, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafından yana kullandı.

Varol, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, her fotoğrafın birbirinden güzel olması nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da seçim yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

"Anadolu Ajansı, ülkemizin gerçekten gurur kaynağı olan, dünyada habercilik noktasında örnekler ortaya koyan başarılı bir milli kuruluşumuz." diyen Varol, "Bu anlamda geçtiğimiz yılları da çok yoğun ama başarılı şekilde geçirdi. Bu başarı aslında yılın fotoğraflarına da yansımış. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, bırakın haber fotoğrafçılığını müsabakalara yarışmalara katılıp ödül alacak fotoğraflar. Anadolu Ajansı muhabirlerinin emeklerine sağlık." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Varol, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Vali Varol, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
