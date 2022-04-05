VALİ YILMAZ, ODASINI MERAK EDEN KAYRA'YI MİSAFİR ETTİ - Son Dakika

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, makam odasını merak eden 8 yaşındaki Kayra Korkmaz'ı makam arabasıyla valiliğe getirerek misafir etti. Her hafta vatandaşları evlerinde ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, dün Özlem Korkmaz ve ailesiyle bir araya geldi. Aile ile sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, Korkmaz'ın oğlu Kayra'nın eğitim durumu hakkında bilgi alarak, çeşitli hediyeler verdi.

Kayra Korkmaz da Vali Yılmaz'ın misafiri olmak istediğini söyledi. Vali Yılmaz, onu kırmayarak makam arabasına bindirip valilik makamına götürdü. Kayra ile bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, onunla tanışmaktan ve misafir etmekten mutluluk duyduğunu kaydetti. Yılmaz, Kayra'ya başarılı ve mutlu bir gelecek temenni etti.

'VALİMİZ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Vali Yılmaz'a teşekkür eden Kayra ise "Valimizin hem kendisini hem de odasını çok merak ediyordum. Onu tanımak istedim. O yüzden evimize geldiğinde misafiri olmak istediğimi söyledim. Valimiz de beni kırmadı; hem arabası ile beni gezdirdi hem de makamında misafir etti. Valimiz beni çok mutlu etti, kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.