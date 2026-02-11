Vali Zorluoğlu'ndan Yeşilay Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Zorluoğlu'ndan Yeşilay Ziyareti

Vali Zorluoğlu\'ndan Yeşilay Ziyareti
11.02.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek bağımlılıkla mücadeleyi ele aldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zorluoğlu, merkezi ziyaretinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Zorluoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici hizmetlerin önemi, rehabilitasyon sürecinin yalnızca tedavi aşamasıyla sınırlı olmadığı, sosyal uyum ve yeniden topluma kazandırma çalışmalarının da bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulandı.

Merkezin, kamuoyundaki görünürlüğünün artırılması, bünyesinde açılabilecek mesleki ve sosyal kurslara eğitmen desteği sağlanması ile ilgili kamu kurumlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Zorluoğlu, bağımlılıkla mücadelede başarının kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Toplum sağlığını koruma amacıyla tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı önleyici, koruyucu ve rehabilite edici çalışmalar yürüten Yeşilay'ın, bağımlılıkla mücadelede önemli bir kamu hizmeti sunduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'da bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

2023 yılında faaliyetlerine başlayan ve ilk danışan kabulünü gerçekleştiren Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, 40 yatak kapasitesiyle tamamen ücretsiz ve gizlilik esaslı olarak 6 ay süren yatılı bağımlılık tedavisi hizmeti sunuyor.

Merkezde, 15 yaş ve üzeri alkol ve madde bağımlısı bireylere yönelik rehabilitasyon programı uygulanıyor.

Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Zorluoğlu'ndan Yeşilay Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:28:11. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Zorluoğlu'ndan Yeşilay Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.