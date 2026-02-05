Vali Zorluoğlu \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Zorluoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafına oy veren Zorluoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" karesini seçti.

"Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!" isimli fotoğrafını tercih eden Zorluoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı" fotoğrafına oy verdi.

Zorluoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafı, "Portre" kategorisinde de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

Vali Zorluoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının artık geleneksel hale geldiğini, her geçen yıl gelişim göstererek çok kaliteli bir etkinlik olarak devam ettiğini söyledi.

Birbirinden kıymetli fotoğrafları seçerken zorlandığını ancak her sene bu süreci ve etkinliği sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Zorluoğlu, bu yıl da 6 kategoride çok değerli çalışmalar yapıldığını gördüklerini belirtti.

Zorluoğlu, "Bunlar aynı zamanda bir gündem de oluşturuyor. Bir anlamda bu seçimlerle tepkilerimizi de ortaya koymuş oluyoruz. Fotoğraf sanatı için de çok kıymetli bir gelenek olmuş 'Yılın Kareleri'. Anadolu Ajansımızı ve emeği geçen bütün çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ile "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.