Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum

15.03.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada ''Niçin çocuklarımızı cinsiyet rollerine uygun giydirmiyoruz, niçin renkleri ona göre seçmiyoruz? Çok ciddi söylüyorum; bazen 5-6 yaşındaki bir çocuğun kız mı erkek mi olduğunu tespit edemiyorum'' dedi. Tartışma yaratan bu sözler bir kesim tarafından ''Vali bey haklı'' denilerek desteklenirken bir kesim tarafından da eleştirildi.

Malatya Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kadına yönelik şiddet tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "cinsiyetsiz toplum" söylemi üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TOPLUM YENİ BİR TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA"

Toplumun yeni bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savunan Yavuz, son dönemde "cinsiyetsiz toplum" tartışmalarının gündeme geldiğini belirtti. Erkek çocuklarının kız gibi, kız çocuklarının ise erkek gibi giydirildiği bir dönem yaşandığını ifade eden Yavuz, bunun şiddetle bağlantısının olup olmadığının da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"ERKEK Mİ KIZ MI OLDUĞUNU TESPİT EDEMİYORUM"

Sözcü'de yer alan habere göre; çocukların cinsiyet rollerine uygun şekilde yetiştirilmediğini ileri süren Yavuz, "Niçin çocuklarımızı cinsiyet rollerine uygun giydirmiyoruz, niçin renkleri ona göre seçmiyoruz? Çok ciddi söylüyorum; bazen 5-6 yaşındaki bir çocuğun kız mı erkek mi olduğunu tespit edemiyorum. Oysa benim gibi birinin baktığında bunu anlayabilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"KADIN CİNAYETLERİNİ SİYASALLAŞTIRMAYIN"

Konuşmasında kadın cinayetleri tartışmalarına da değinen Yavuz, bu konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini savundu. Kadın cinayetleri ya da genel olarak cinayetlerin siyasi tartışma konusu haline getirilmesinin çözüm üretmeyi zorlaştıracağını belirten Yavuz, "Kadın cinayetlerini ya da genel olarak cinayetleri siyasallaştırmayın. Açık söylüyorum; siyasallaştırırsanız çözüm bulamazsınız." dedi.

"EĞİTİMLİ KESİMLER" ELEŞTİRİSİ

Toplumsal dönüşüm ve aile içi ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yavuz, geçmişte "köylü" ya da "eğitimsiz" olarak nitelendirilen kesimlerin eşlerine kötü davranmadığını öne sürdü. Günümüzde ise farklı bir tablo ortaya çıktığını savunan Yavuz, bazı eğitimli kesimlerin aile içi ekonomik ilişkilerde sorunlu davranışlar sergilediğini ifade etti. Yavuz, "Eşinin kredi kartını ya da maaş kartını cebine koyup eşine harçlık veren eğitimli kitleler oluşturduk mu, gözümüz aydın." sözleriyle aile içi ekonomik ilişkiler üzerinden eleştirilerde bulundu.

Eğitim, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Dene Mene Dene Mene:
    Kesinlikle doğru söylüyor, şımarık ne olduğu belli olmayan bir kısım bunu yapıyor 68 7 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Senin zihniyetini ben sen anladın 4 34
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    muhabbete bak kabil valisi sanki. 9 61 Yanıtla
    Osman Dönmez Osman Dönmez:
    sen çocuğunu iştediğin gbi giyindir kardeş,karışan yok adam fikrini beyan etmiş ve haklı da 47 7
    Salih bedir Salih bedir:
    Bu milletten olmadığınız nasılda belli.. 27 4
  • doganyildiz077 doganyildiz077:
    helal olsun vali beye gerçekten çok doğru bir tespit yapmış toplum olarak çok farklı şeylere özeniliyor 10 2 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    doğru söylemiş 9 1 Yanıtla
  • Ahmet yılmaz Ahmet yılmaz:
    cok dogru... 8 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:34:39. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.