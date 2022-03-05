Valilik projesiyle 20 yıl sonra yeniden "sürü" sahibi oldu - Son Dakika
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Valilik projesiyle 20 yıl sonra yeniden "sürü" sahibi oldu

05.03.2022 10:54
Valilik projesiyle 20 yıl sonra yeniden "sürü" sahibi oldu

Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Sezai Çınar, Tokat Valiliğince başlatılan proje kapsamında 20 yıllık aranın ardından yeniden küçükbaş hayvan yetiştirmek için çiftlik kurdu.

Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Sezai Çınar, Tokat Valiliğince başlatılan proje kapsamında 20 yıllık aranın ardından yeniden küçükbaş hayvan yetiştirmek için çiftlik kurdu.

Kunduzağılı köyünde yaşayan 4 çocuk babası Çınar, 2000 yılında ailevi nedenlerle küçükbaş hayvancılığı bıraktı.

Tokat Valiliği tarafından 2019 yılında başlatılan ve Türkiye'ye örnek olan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında 100 koyun alarak yeniden hayvancılığa başlayan Çınar, bugün 110 koyun ve 20 kuzudan oluşan bir sürüye sahip oldu.

Çınar, yeni kuzular doğdukça yaptıkları işten büyük keyif aldığını belirterek, "Bakım yaparsan üretimi güzel oluyor. Koyunlar şu anda doğum yapıyorlar. Biz memnunuz, üretimimiz daha güzel oluyor." dedi.

Yıllar önce hayvancılık yaparken yardım edecek kimse bulamadığını fakat çocuklarının büyümesiyle kendisine yardımcı olduğunu anlatan Çınar, "Yirmi yıl sonra küçükbaş hayvancılığa başlamak çok güzel bir duygu. Zamanında kaybettiğim için pişmanım. Bizi projeye yönlendiren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Öte yandan Tokat Valiliğince, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 2019 yılında başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi'nden yararlanan çiftçi sayısı 900'ü geçerken, dağıtılan koyun sayısı ise 85 bine ulaştı.

Projeden yararlanan çiftçiler, aldıkları koyunların ücretini faizsiz ve 2 yılı ödemesiz 5 yılda ödüyor.

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Türkiye, Artova, Çınar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Valilik projesiyle 20 yıl sonra yeniden 'sürü' sahibi oldu - Son Dakika


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