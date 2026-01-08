Valilikten Domuz Eti İddialarına Yanıt - Son Dakika
Valilikten Domuz Eti İddialarına Yanıt

08.01.2026 11:25
Aydın Valiliği, 2015 yılına ait domuz eti yedirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

(AYDIN) - Aydın Valiliği, hayır amaçlı bir etkinlikte vatandaşlara domuz eti yedirildiği yönündeki iddiaların 2015 yılına ait olduğunu ve o yıl herhangi bir ihbar veya resmi başvuru bulunmadığını açıkladı.

Aydın Valiliği, yazılı açıklamasında bu konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan, C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği 'Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği' yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış; ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

Öte yandan, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edilmiş; tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemler eksiksiz şekilde uygulanmıştır.

Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri, il genelinde mevzuat çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
