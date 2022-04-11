Valiyi gören Fadime ninenin "duam kabul oldu" sevinci - Son Dakika

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Aksaray'da sokakta oturan yaşlı kadın, yanına gelerek sorunlarını dinleyen kişinin vali olduğunu öğrenince, "Dualarım kabul oldu. Seninle görüşmek istiyordum. Sen evime geldin" diyerek Vali Aydoğdu'ya sarıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kılıçaslan Tepesi mevkiinde Aksaray Ağaçlandırma Platformu'nun Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.

Program sonrası kent merkezine hareket eden Vali Aydoğdu, Zafer Mahallesi Dorikini Sokak'ta yol kenarında oturan yaşlı kadınları görünce aracını durdurarak, yanında bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ile birlikte yaşlı bir kadın ile sohbet etti.

Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Fadime Işık, sohbet ettiği kişinin Vali Hamza Aydoğdu olduğunun bildirilmesi üzerine, "Hamzam sen misin? Dualarım kabul oldu. Seninle görüşmek istiyordum. Sen evime geldin." diyerek Vali Aydoğdu'ya sarıldı.

Oğlu ile birlikte yaşayan Fadime Işık (67), sorun ve ihtiyaçları için Vali Hamza Aydoğdu ile görüşmek isterken, Valinin yanına geldiğini söyleyerek, evinin arka duvarının tepeye yaslandığı için evinin nem aldığını belirterek, bununla ilgili kendisine yardımcı olunmasını istedi.

Yaşlı kadının koluna girip sorunlarını dinleyen Vali Hamza Aydoğdu, yaşlı kadının elini öperek gerekli incelemelerin yapılacağını ifade edip, "Sen bize dua et, bu bize yeter." dedi.

Yaşadığı olaydan dolayı büyük sevinç yaşayan Fadime Işık, önceki gün televizyondan izlediği Vali Aydoğdu'ya bazı sorun ve ihtiyaçları ile ilgili durumunu anlatmak istediğini, bu nedenle akşam dua ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de Işık'ın elini öperek, samimi sözleri ve hayır duası nedeniyle Işık'a teşekkür etti.